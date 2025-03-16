Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Erzurum'da yürüyüşe çıkan 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 4 gün sonra boş arazide ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 14:06
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan Şehzat Gevker (82) boş arazide ölü bulundu. Müftü Solakzade Mahallesi'nde yaşayan Gevker hakkında, yakınları kayıp başvurusu yapmıştı.

Arama Çalışmaları Sonuç Verdi

12 Mart'ta evinden yürüyüşe çıkan, şeker ve tansiyon hastası olan Gevker için derhal arama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, Gevker’in cesedinin evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi civarındaki boş arazide bulunduğunu bildirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bulduğu olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Gevker’in cesedini Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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