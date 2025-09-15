Erzurum'da Kaza: Karasu Nehri'ne Düşen Sürücü Ekiplerce Kurtarıldı

Aziziye'de park halindeki cipe çarpan hafif ticari araç Karasu Nehri'ne düştü; sürücü Yunus K. itfaiye ekiplerince araç üstünden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:44
Olayın Detayları

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki cipe çarpan hafif ticari araç nehre düştü. Olay, Ilıca Mahallesi Ferah Evler bölgesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (34) idaresindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, park halindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç Karasu Nehri'ne düştü.

Kurtarma ve Sağlık Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla aracın tavanına çıktı ve burada yardım bekledi.

İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla sürücüyü bulunduğu yerden alarak kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus K., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç Kurtarma

Kaza sonrası hafif ticari araç vinçle nehirden çıkarıldı ve çekiciyle olay yerinden götürüldü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde park halindeki cipe çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düşen hafif ticari aracın üstünde yardım bekleyen sürücü ekiplerce kurtarıldı.

