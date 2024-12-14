DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.206,86 -0,11%

Erzurum'da Kediyi Kurtaran Polisler, Sokak Hayvanlarına Örnek Oluyor

Erzurum'da kar yığınları arasında mahsur kalan bir kedi, polis ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:33
Erzurum'da Kediyi Kurtaran Polisler, Sokak Hayvanlarına Örnek Oluyor

Erzurum'da Karda Mahsur Kalan Kediyi Polisler Kurtardı

Erzurum'da, yoğun kar yağışı sonrası sokaklarda zor anlar yaşayan hayvanlara yönelik bir örnek davranış sergilendi.

Türbe Yolu Caddesi'nde, elektrik direğinin dibinde sıkışan bir kedi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Kentin beyaza büründüğü bu günlerde, ekipler, mahsur kalan kediyi hızlı bir şekilde bulup, kurtarma çalışmalarına başladılar.

Karda sıkışan kediyi ulaşan ekipler, kediye güvenli bir ortam sunarak, emniyet yerleşkesine taşıdılar. Burada, sağlık kontrolünden geçirilen kedi için ekipler, yuva kurup beslenmesini sağladılar.

Yerel İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kedinin kurtarılması ile ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Görevlerini tamamlamış olmanın mutluluğu bir yana, bir canı kurtarmanın verdiği huzur ve gurur, personellerin de yüzüne yansıdı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, paylaşımda sokak hayvanlarının hayatta kalmak için insanların yardımına ihtiyaç duyduğu vurgulandı. "Kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir" denildi.

İLGİLİ HABERLER

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
2
5. Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile Kapılarını Açtı
3
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
4
Skolyozda Erken Tanı: Ailelere Önemli Uyarılar
5
Tekirdağ'da Konteyner İmalathanesinde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dezenformasyon ve Mezenformasyon Üzerine Konuştu
7
Kars'ta Yaban Hayvanları için Yiyecek Bırakıldı

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!