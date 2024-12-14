Erzurum'da Kediyi Kurtaran Polisler, Sokak Hayvanlarına Örnek Oluyor

Erzurum'da Karda Mahsur Kalan Kediyi Polisler Kurtardı

Erzurum'da, yoğun kar yağışı sonrası sokaklarda zor anlar yaşayan hayvanlara yönelik bir örnek davranış sergilendi.

Türbe Yolu Caddesi'nde, elektrik direğinin dibinde sıkışan bir kedi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Kentin beyaza büründüğü bu günlerde, ekipler, mahsur kalan kediyi hızlı bir şekilde bulup, kurtarma çalışmalarına başladılar.

Karda sıkışan kediyi ulaşan ekipler, kediye güvenli bir ortam sunarak, emniyet yerleşkesine taşıdılar. Burada, sağlık kontrolünden geçirilen kedi için ekipler, yuva kurup beslenmesini sağladılar.

Yerel İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kedinin kurtarılması ile ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Görevlerini tamamlamış olmanın mutluluğu bir yana, bir canı kurtarmanın verdiği huzur ve gurur, personellerin de yüzüne yansıdı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, paylaşımda sokak hayvanlarının hayatta kalmak için insanların yardımına ihtiyaç duyduğu vurgulandı. "Kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir" denildi.