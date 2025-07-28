Erzurum'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Konutların Temeli Atıldı

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Erzurum, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım daha attı. Merkez Yakutiye ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde, 8 bin metrekare alanı kapsayan Alipaşa 2. Etap Kentsel Dönüşüm Temel Atma Projesi için heyecan verici bir tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı. Yeni binaların inşası ve tarihi eserlerin korunması konusundaki kararlılıklarını belirten Sekmen, "Hedefimiz bu sene Habib Baba Mahallesi'ni bitirmek. Bu hizadaki Taş Mağazaları'nın kapısına kadar birçok yeri yıkıp yapacağız," dedi.

Makamını Şantiye Alanına Taşıyacak

Sekmen, projeyi bu yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, "Makamımı da buraya getireceğiz ve o konteynerde 3-4 ay içinde buraları yapacağız. Burada imar planına uygun binalar yapılacak. Depreme dayanıklı binaları oluşturmamız gerekiyor," diye ekledi.

İlçelerde de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Başkan Sekmen, kentsel dönüşüm projelerinin sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayacağını belirterek, çok sayıda ilçede de benzer çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Aşkale'de, Ilıca'da 700, Pazaryolu'nda 150, Pasinler'de 300 konutun temeli atılacak. Şu anda 500 yerde çalışma yürütüldüğünü aktardı. "Tek hedefimiz vatandaşlarımızı göç ettirmemek, onlara güzel yaşam sunmak," şeklinde devam etti.

Yerel Yöneticilerin Görüşleri

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, kentsel dönüşümün afet risklerini azaltma ve yaşam kalitesini artırma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise, mevcut sürenin en verimli şekilde kullanılabilmesi için belediyenin üstlendiği görevlerin altını çizdi.

Tören Sonuçlandı

Tören, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın yapmış olduğu dua ile sona erdi. Temelin atılması, katılımcılar tarafından coşkuyla karşılandı ve alkışlarla kutlandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkan Erzurum'da, yeni konut, iş yerleri, ofis ve otopark yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkan Erzurum'da, yeni konut, iş yerleri, ofis ve otopark yapımı için temel atma töreni düzenlendi.