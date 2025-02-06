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Erzurum'da Kılıçla Gezenlere Adli İşlem Yapıldı

Erzurum'da elinde kılıçla gezen iki kişi yakalanarak adli işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:20
Erzurum'da Kılıçla Gezenlere Adli İşlem Yapıldı

Erzurum'da Kılıçla Gezenlere Adli İşlem Yapıldı

Erzurum'da, caddede elinde kılıçla dolaşan kişilere yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Dadaşköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İlk tespitler, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından yakalama çalışması başlatıldığı yönünde oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda kılıcı taşıyan kişilerin O.D. ve M.H.K. olduğunu belirledi.

Yakalanan bu iki kişi emniyete götürülürken, ekipler kılıcı da güvenlik altına aldı. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 5 dakika içinde ekipler bölgeye intikal etti. Bu kişileri kolayca tespit ettik, evleri de olay yerine yakındı. Marketten alınan Zülfikar kılıcı, bir süs eşyası olarak düşünülmüş ancak çocuğun beyanı doğrultusunda, kılıç poşete sığmadığı için elinde taşımak zorunda kalmış," dedi.

Müdür Yırtar, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, bu tür davranışların cezasız kalmayacağı vurgusunda bulundu.

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