Erzurum'da Kırsalda Bereket Projesine 2 Bin 500 Başvuru

Erzurum'da Kırsalda Bereket Projesine Yoğun İlgi

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yalnızca bir haftada 2 bin 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Çiftçi ve üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'taki kabine toplantısının ardından açıklanan projenin hayata geçmesini sevinçle karşıladı.

Projenin Amacı ve Başvuru Süreci

Proje kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, üreticilere uygun maliyetlerle sunulacak. 10 Şubat itibarıyla il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurularını yapan çiftçiler, 28 Şubat'a kadar başvurularını iletebilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, projenin ülkede etçi ırk damızlık üretimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İlgili Kuruluşlar ve Yerel Destek

Erzurum'daki tarım hayatını canlandırmak adına projeye büyük ilgi olduğunu belirten Kenger, bu ilginin hem üretime hem de ekonomiye olumlu dönüşler yapacağına inandığını ifade etti. Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulbaki Bakır, proje kapsamında 5 ila 15 arasında etçil gebe damızlık düve verileceğini söyledi. Başvuru şartlarının oldukça kolay olduğunu dile getiren Bakır, gazilere, şehit ve engelli yakınlarına çeşitli ayrıcalıklar sunulduğunu belirtti.

Çiftçilerin Beklentileri ve Projenin Önemi

Projeye başvuran ziraat mühendisi Mustafa Küçüktaş, bu tür projelerin kırsal kalkınmayı desteklediğini vurgulayarak, genç çiftçilerin köylerde kalmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Diğer bir çiftçi Mine Korkmaz da, kadın ve genç çiftçi olarak Cumhurbaşkanı'nın tarım projelerinden fayda sağladığını iletti. Korkmaz, bu projeye başvurarak faydalanmayı umduğunu belirtti.

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne bir haftada 2 bin 500 çiftçi ve üretici başvurdu.

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne bir haftada 2 bin 500 çiftçi ve üretici başvurdu.