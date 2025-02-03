DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

Erzurum'da Kış Sporları Kampı Başladı

Erzurum'da 120 kız üniversite öğrencisi kış sporları kampına katılarak ortak deneyimler yaşayacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:33
Erzurum'da Kış Sporları Kampı Başladı

Erzurum'da Kış Sporları Kampı Coşkuyla Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Sporları Kampı, 45 ilden gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla Erzurum'da başladı.

Kampın açılışı, Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Katılımcılar için tematik kış kampları hakkında hazırlanan bir video gösterimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı da aktarıldı.

Kampın Teması ve Amaçları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, açılışta yaptığı konuşmada, kendilerine emanet edilen öğrencilerin barınma, burs ve sosyal faaliyetler gibi desteklerle birlikte kış sporlarına yönelik etkinliklerde bulunacaklarını belirtti. Erzurum'daki kampın özellikle spor faaliyetleri üzerine odaklandığını ifade etti.

Er, “Şu an 8 ilimizdeki 8 kampımızda toplamda 1200 öğrenci katılım sağlamış durumda. Kamplarımızda yapay zeka, diplomasi gibi çağımıza uygun konularda etkinlikler düzenliyoruz.” dedi.

Katılımcılar İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Öğrencilere, kamplarda tanınmış kişiler ve bilim insanlarıyla bir araya gelme fırsatı sunulacak. Er, “Bu kamp sürecinde 120 öğrencimiz, yeni dostluklar edinme ve ilimizin tarihi ile turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak. Hayatlarının unutulmaz 5 gününü geçirecekler.” şeklinde duygularını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katılımcılara teşekkür ederek, iyi bir kamp süreci için gereken tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve diğer bakanlık yetkilileri katıldı.

Erzurum’da 5 gün sürecek olan kamp, öğrencilerin curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimlemelerine olanak tanırken, aynı zamanda kültürel gezilere de katılımlarını sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı. Kentteki Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı. Kentteki Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!