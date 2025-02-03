Erzurum'da Kış Sporları Kampı Başladı

Erzurum'da Kış Sporları Kampı Coşkuyla Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Sporları Kampı, 45 ilden gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla Erzurum'da başladı.

Kampın açılışı, Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Katılımcılar için tematik kış kampları hakkında hazırlanan bir video gösterimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı da aktarıldı.

Kampın Teması ve Amaçları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, açılışta yaptığı konuşmada, kendilerine emanet edilen öğrencilerin barınma, burs ve sosyal faaliyetler gibi desteklerle birlikte kış sporlarına yönelik etkinliklerde bulunacaklarını belirtti. Erzurum'daki kampın özellikle spor faaliyetleri üzerine odaklandığını ifade etti.

Er, “Şu an 8 ilimizdeki 8 kampımızda toplamda 1200 öğrenci katılım sağlamış durumda. Kamplarımızda yapay zeka, diplomasi gibi çağımıza uygun konularda etkinlikler düzenliyoruz.” dedi.

Katılımcılar İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Öğrencilere, kamplarda tanınmış kişiler ve bilim insanlarıyla bir araya gelme fırsatı sunulacak. Er, “Bu kamp sürecinde 120 öğrencimiz, yeni dostluklar edinme ve ilimizin tarihi ile turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak. Hayatlarının unutulmaz 5 gününü geçirecekler.” şeklinde duygularını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da katılımcılara teşekkür ederek, iyi bir kamp süreci için gereken tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve diğer bakanlık yetkilileri katıldı.

Erzurum’da 5 gün sürecek olan kamp, öğrencilerin curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimlemelerine olanak tanırken, aynı zamanda kültürel gezilere de katılımlarını sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı. Kentteki Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı", 45 kentten gelen 120 kız üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı. Kentteki Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, konuşma yaptı.