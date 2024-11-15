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Erzurum'da Kışta Arıcılık: Kovalar Brandayla Korunuyor

Erzurum'da arıcılar, kış öncesi hazırlıklarını tamamlayarak arılarını brandalarla korumaya aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:22
Erzurum'da Kışta Arıcılık: Kovalar Brandayla Korunuyor

Erzurum'da Arıcılığın Kış Hazırlıkları Başladı

Erzurum'da dondurucu soğukların etkisiyle arıcılar, kırsal alanda arı kovanlarını branda ve koruyucu malzemelerle kaplamaya başladı. Bu uygulama, arıların sağlıklı bir kış geçirebilmesi için büyük önem taşıyor.

Kış Hazırlıkları Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, arıcıların kış için son hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Kenger, Erzurum'da arı kışlatılmayacağı yönündeki yanlış algının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak yeni yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Arıcı Mehmet Ali Bayır, kışlatma dönemini güvenli bir şekilde geçirebilmek için zayıf iki kovanı bir kovanda birleştirdiğini ve üzerlerini branda ile kapattığını ifade etti. Bayır, “Kışı geçirmeleri için her bir kovanda 15-20 kilogram saf bal bulunuyor.” dedi.

Erzurum'daki Arıcılık Potansiyeli

Kenger, Erzurum'da 200 bin kovan ile bal üretimi yapan yaklaşık 2 bin yerli arıcı bulunduğunu belirtti. Kentin yüksek rakımı ve bitki florası çeşitliliğinin bal kalitesini artıracağını vurgulayan Kenger, arıcılığın geliştirilmesi için sürdürülen çalışmaları aktardı.

“Amacımız Erzurum'da arıcılığı yaygınlaştırmak ve maksimum kazancı sağlamaktır.” diyerek, kış hazırlıklarının sadece mevcut durumu korumakla kalmayıp, ileride daha verimli bir üretim sağlanması için önemli bir adım olduğu mesajını verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da arıcılar, sonraki sezon iyi verim almak...

Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da arıcılar, sonraki sezon iyi verim almak ve kayıpları önlemek için arılarını kışlatmaya başladı. Sonbahar dönemine kadar üretim yapan arıcılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kovanlar arasındaki mesafeyi daralttıktan sonra çuval, branda gibi koruyucu malzemeyle kovanları muhafaza ederek arıları soğuktan koruyor.

Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da arıcılar, sonraki sezon iyi verim almak...

Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da arıcılar, sonraki sezon iyi verim almak ve kayıpları önlemek için arılarını kışlatmaya başladı. Sonbahar dönemine kadar üretim yapan arıcılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kovanlar arasındaki mesafeyi daralttıktan sonra çuval, branda gibi koruyucu malzemeyle kovanları muhafaza ederek arıları soğuktan koruyor.

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