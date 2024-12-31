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Erzurum'da Kızıl Tilkinin Yiyecek Arayışı Kamerada

Erzurum Ovası'nda karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki, fotoğrafçı Ahmet Tarkan tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:32
Erzurum'da Kızıl Tilkinin Yiyecek Arayışı Kamerada

Erzurum'da Kızıl Tilkinin Yiyecek Arayışı Kamerada

Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken kamera

Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan bu sevimli yaratıkla karşılaştı. Salman, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini ustaca kayda aldı.

Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetlediği, iz sürme yeteneğiyle dikkat çektiği, ardından zıplayarak kara gömüldüğü ve son olarak çevresini dikkatlice incelediği anlar yer alıyor.

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