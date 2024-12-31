Erzurum'da Kızıl Tilkinin Yiyecek Arayışı Kamerada

Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken kamera Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan bu sevimli yaratıkla karşılaştı. Salman, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini ustaca kayda aldı. Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetlediği, iz sürme yeteneğiyle dikkat çektiği, ardından zıplayarak kara gömüldüğü ve son olarak çevresini dikkatlice incelediği anlar yer alıyor.