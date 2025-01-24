DOLAR
35,69 -0,15%
EURO
37,52 -0,8%
ALTIN
3.185,09 -1,03%
BITCOIN
3.765.315,6 -2,51%

Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yeri detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:52
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum'da İki Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Mahmut Albayrak'ın kullandığı 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari aracın, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Karagöbek mevkisinde, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ve sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan Faruk İlhan, hemen kaza yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza, Erzurum'da trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Konya'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 33 Yaralı
4
ABD'li Güvenlik Şirketleri Gazze'deki Ateşkesi Denetlemek İçin Görevlendirildi
5
Rusya'nın Kremniy El Çip Fabrikası İHA Saldırısı Nedeniyle Üretime Ara Verdi
6
Ukrayna'yı Sarsan İHA Saldırısı: 3 Ölü, Yaralılar Var
7
Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor