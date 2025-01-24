Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum'da İki Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Mahmut Albayrak'ın kullandığı 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari aracın, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Karagöbek mevkisinde, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ve sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan Faruk İlhan, hemen kaza yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza, Erzurum'da trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.