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Erzurum'da Maarif Kongresi: Öğretmenlerin Sunacağı Bildiriler Açıklandı

Erzurum'da düzenlenecek Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin sunacağı bildiriler belli oldu. Kongre, 26-27 Kasım'da 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temasıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:54
Erzurum'da Maarif Kongresi: Öğretmenlerin Sunacağı Bildiriler Açıklandı

Erzurum, Türkiye - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde Erzurum'da düzenlenecek Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin sunacağı bildirileri açıkladı. Kongre, 26-27 Kasım tarihleri arasında 'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' temasıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yaptığı duyuruya göre, kongreye yurt içi ve yurt dışından 78 ilden toplam 2 bin 178 öğretmen katılacak. Bunlardan 805 bildiri değerlendirmeye alındı. En fazla başvuru ise 'Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi' başlığı altında yapıldı.

Kongreye Katılım Yoğun

Kongrede, 'Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlık', 'Aile' ve 'Sosyal Sorumluluk Çalışmaları' konuları ele alınacak. Değerlendirmeler sonucunda 536 bildiri uygun bulunarak jüriye gönderildi. Her biri ikişer hakeme gönderilen bildiriler, puan sıralamasına göre değerlendirildi. Toplamda 9 bildiri, Maarif Kongresi'nde sunulmak üzere seçildi.

Ayrıca, jüriye gönderilen 536 bildiri arasından 101'i, Cumhuriyetin 101. yılı anısına basılacak bir kitapta okuyucularla buluşacak.

Öne Çıkan Bildiriler

Kongre kapsamında sunulacak bildirinin başlıklarıyla birlikte bazı öğretmenlerimizin çalışmaları aşağıdaki gibidir:

  • Öğretmen Gözüyle Ailenin Eğitime Etkisi:
    Sümeyye Baytüre (Niğde) - 'Ebeveyn Kitap Okuma Durumlarının İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarına Etkisi: Anne Okursa Çocuk Okur Projesi'
    Elif Şimşek (Samsun) - 'Aile İle Yapılan Bilim Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilime Karşı Tutum ve Meraklarına Olan Etkisinin İncelenmesi'
    Yasemin Çetin (Eskişehir) - 'Eğitimin Görünmeyen Kahramanları: Ailenin Öğrenci Başarısındaki Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma'
  • Öğretmen Gözüyle Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Eğitime Etkisi:
    Aylin Kahraman (Ankara) - 'Görme Engelliler İçin Gönüllü Okuyuculuk Faaliyeti Gerçekleştiren Lise Öğrencilerinin Bu Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi'
    Ferda Salık (Diyarbakır) - 'Tarihi Mekanlarda Akran Rehberliği Modelinin Değer Kazanımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Diyarbakır Kültür Elçileri'
    Çağdaş Sal (Kocaeli) - 'İlkokul 1. Sınıf Öğretmenlerinin Maarif Modeli Sosyal Sorumluluk Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi'
  • Öğretmen Gözüyle Oyun ve Arkadaşlığın Eğitime Etkisi:
    Mehmet Doğan (Yozgat) - 'Eğitsel Oyunların Eğitim Öğretim Süreçlerine Etkisine Bir Örnek, Şehrimin Kültürel Kodları Oyunumda'
    Tuğba Emirhan (Samsun) - '21. Yüzyıl Becerilerinin ve Değerlerin Çocuklara Kazandırılmasında Oyunun Rolü ve İşlevi'
    Ömer Kahraman (İzmir) - 'Tarih Öğretiminde Oyun Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri: Tarihbu Oyunu Örneği'

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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