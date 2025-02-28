Erzurum'da MESEM Programlarında Haksız Kazanç İddiası: 21 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:38
Erzurum'da MESEM Programlarında Haksız Kazanç İddiası: 21 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında haksız kazanç elde etme iddialarıyla 21 şüpheli yakalandı. Olay, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yaşandı.

MESEM programları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çırak, kalfa ve ustalık eğitimi veren çeşitli meslek gruplarını kapsıyor. Ekipler, bu programlarda usulsüzlükler yapıldığını ve işverenler ile kamu görevlileri tarafından usulsuz şekilde kayıt işlemleri gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin SGK primlerinin Bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerinde paranın zimmetlere geçirildiği öne sürülüyor.

Eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 21 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından, 7 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 14 şüpheli güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında 3 şüpheli serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri...

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri...

Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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