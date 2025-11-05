Erzurum'da Metruk Binada Ölü Bulunan Kişi: Burak A. (36)

Yakutiye Rabi Ana Mahallesi'nde olay

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerindeki metruk binada, çevrede bulunanlar tarafından yerde hareketsiz yatan bir kişi görüldü ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrol sonucunda şahsın Burak A. (36) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayda görev yapan Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından, Burak A.'nın cenazesi detaylı inceleme için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor; gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

