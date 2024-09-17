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Erzurum'da Milli Eğitim Bakanı'nın Öğretmen ve Öğrencilerle Keyifli Buluşması

Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilere sürprizlerle dolu bir gün yaşattı, müzik konseriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:36
Erzurum'da Milli Eğitim Bakanı'nın Öğretmen ve Öğrencilerle Keyifli Buluşması

Erzurum'da Öğretmen ve Öğrencilerle Önemli Buluşma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan müzik grubunun konserini izleyerek onlarla sohbet etti.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Hakkında Bilgiler Verildi

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkında yönelttikleri soruya Bakan Tekin, "Bu düzenleme, Meclisimizde tartışılacak. Yasalaşması sonrası hemen uygulamaya geçmeyi planlıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

e-Okul Uygulamasına Teşekkür

Öğretmenler, 2023 yılında uygulamaya konulan ve ilkokul birinci sınıf ile ortaokul beşinci sınıf şubelerinin e-Okul üzerinden otomatik belirlenmesi uygulaması için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İstişareye Önem Vurgusu

İstişare kültürünün önemini vurgulayan Tekin, öğretmenlerin sahadaki görüş ve önerilerine değer verdiklerini belirtti ve her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Doğum Günü Sürprizi

Buluşma esnasında Bakan Tekin, öğretmenler Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım'a doğum günü sürprizi gerçekleştirerek pasta kesti.

Sanat Sokakları ve Atölyeler Gezildi

Bakan Tekin, ziyaretinin sonunda okulun sanat sokağını ve atölyelerini gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

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