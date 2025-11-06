Erzurum'da Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu: Gençlere Demokrasi ve Diplomasi Eğitimi

Erzurum'da Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu Düzenlendi

Erzurum'da üniversite öğrencilerinin dünyaya bakış açılarını geliştirmek ve demokrasi bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu, Palandöken Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir katıldı ve etkinlik, katılımcılara uluslararası meseleleri tartışma imkânı sundu.

Etkinliğin Amacı ve İçeriği

MUN simülasyonu, öğrencilere güncel olaylar, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve Birleşmiş Milletler gündemi hakkında uygulamalı bilgi aktarımı hedefiyle dikkat çekiyor. Oturumlar, gerçek dünya senaryolarına dayalı müzakere ve karar alma süreçlerini kapsadı.

Gençlere Kazandırdığı Beceriler

Katılımcılar etkinlik sayesinde hem dünyaya ilişkin farkındalık kazandı hem de topluluk önünde konuşma, sunum, ikna, durum analizi, araştırma ve eleştirel düşünme gibi kritik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYAYA KARŞI BAKIŞ AÇILARINI GELİŞTİRMEK VE UYGULAMA YAPARAK DEMOKRASİ İLKESİNİ PEKİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN) SİMÜLASYONU" KONFERANSI, ERZURUM VALİ YARDIMCISI AHMET ÖZDEMİR’İN KATILIMIYLA PALANDÖKEN BELEDİYESİ MECLİS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.