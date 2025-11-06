Erzurum'da Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu: Gençlere Demokrasi ve Diplomasi Eğitimi

Erzurum'da düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu, öğrencilere demokrasi, uluslararası ilişkiler ve diplomasi eğitimi vererek iletişim ve analiz becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:26
Erzurum'da Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu Düzenlendi

Erzurum'da üniversite öğrencilerinin dünyaya bakış açılarını geliştirmek ve demokrasi bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu, Palandöken Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir katıldı ve etkinlik, katılımcılara uluslararası meseleleri tartışma imkânı sundu.

Etkinliğin Amacı ve İçeriği

MUN simülasyonu, öğrencilere güncel olaylar, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve Birleşmiş Milletler gündemi hakkında uygulamalı bilgi aktarımı hedefiyle dikkat çekiyor. Oturumlar, gerçek dünya senaryolarına dayalı müzakere ve karar alma süreçlerini kapsadı.

Gençlere Kazandırdığı Beceriler

Katılımcılar etkinlik sayesinde hem dünyaya ilişkin farkındalık kazandı hem de topluluk önünde konuşma, sunum, ikna, durum analizi, araştırma ve eleştirel düşünme gibi kritik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

