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Erzurum'da Müstakil Evde Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:58
Erzurum'da Müstakil Evde Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler Sokak'taki bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası, müstakil evin çatısında hasar oluştu. Neyse ki, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, çatıda hasar oluştu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, çatıda hasar oluştu.

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