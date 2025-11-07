Erzurum'da narkotik köpeği 'Magnum' araçta 8 kilo 550 gram metamfetamin buldu

Erzurum'da narkotik köpeği Magnum'un operasyonunda araçta 8 kilo 550 gram metamfetamin yakalandı; iki şüpheli tutuklandı.

Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda iki şüpheli cezaevine gönderildi

Erzurum polisi, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen çalışmada narkotik köpeği 'Magnum' ile araçta gizlenmiş halde 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen A.M. (30) ve S.S.K.N.(49) adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.

