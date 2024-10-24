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Erzurum'da Öğrenci Servisi ve Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Durumu iyiye gidiyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:38
Erzurum'da Öğrenci Servisi ve Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'da Kaza: 8 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir öğrenci servisi ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada toplamda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Yaralı Durumu

Olay, Yukarı Tahirhoca mevkisinde yaşandı. Eğitim gören öğrencileri İncesu Mahallesi'ne taşıyan Etem Arın’ın kullandığı 65 DK 181 plakalı öğrenci servisi, İbrahim Koşum’un yönetimindeki 25 ACR 631 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada serviste bulunan 1 öğretmen, 5 öğrenci ve her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Geçmiş Olsun Ziyareti

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, yaralıların durumu ile ilgili Başhekim Salih İnce'den bilgi aldı.

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