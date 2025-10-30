Erzurum'da Okul Çıkışında Merdiven Yoğunluğu: 21 Öğrenci Hafif Yaralandı

Erzurum'da okul çıkışında merdivenlerde yoğunluk: 21 öğrenci yaralandı

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda ders sonrası oluşan yoğunlukta yaralanmalar

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından çalınan zil ile öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü; arkadan gelenlerin de düşmesiyle toplam 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrenci müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

