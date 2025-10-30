Erzurum'da Okul Çıkışında Merdiven Yoğunluğu: 21 Öğrenci Hafif Yaralandı

Erzurum Yakutiye'de Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda ders çıkışında merdiven yoğunluğu nedeniyle 21 öğrenci hafif yaralandı; 16'sı taburcu, 5'i müşahede altında.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 19:31
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından çalınan zil ile öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü; arkadan gelenlerin de düşmesiyle toplam 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralanan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrenci müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

