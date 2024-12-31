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Erzurum'da Ölü Bulunan Öğretmenin Cenazesi Konya'da Defnedildi

Erzurum'da Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmen Sabit Bülbül, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:40
Erzurum'da Ölü Bulunan Öğretmenin Cenazesi Konya'da Defnedildi

Erzurum'da Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Sabit Bülbül'ün (39) cenazesi, Konya'nın Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, ikindi namazının ardından Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törende, Bülbül'ün ailesi, meslektaşları ve sevenleri bir araya geldi. Bülbül, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nun müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Öğretmenin ailesi, 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu. Aracının terk edilmiş olarak bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Sabit Bülbül'ün cesedi 29 Aralık'ta su kenarında bulunmuştu.

Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı ve Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün...

Erzurum'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı ve Karasu Nehri'nde ölü bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün (39) cenazesi, memleketi Konya'da, Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Kurtuluş Mezarlığında defnedildi.

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