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Erzurum'da Ölümlü Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:22
Erzurum'da Ölümlü Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Cani Saldırı!

Erzurum'un Çat ilçesinde geçen ay gerçekleşen bir cinayet soruşturmasında, 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 30 Ağustos'ta Hatunan Mahallesi'nde A.A'nın ateşli silahla kasten öldürülmesi üzerine başladı.

Olayla İlgili Çalışmalar

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu çalışmalar doğrultusunda, Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili tüm delilleri analiz ederek 8 şüpheliyi belirledi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Erzurum ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu, belirtilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda, şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 3'ü ise adli makamlarca tutuklandı.

Bu gelişmelerle birlikte cinayet soruşturması devam ederken, toplumsal güvenliğin sağlanması adına çalışmalar sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü...

Erzurum'un Çat ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İstanbul'da yakalanan şüphelilerden bazıları uçakla Erzurum'a getirildi.

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