Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma, eğitim alanında aksamalara yol açtı.

Eğitime Ara Verilen İlgili İlçeler

Açıklamalar doğrultusunda, 21 Şubat Cuma günü Tekman, Horasan, Çat, Karayazı, Tortum ve Hınıs ilçelerindeki okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca, Pasinler ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitim durdurulurken, Aşkale'de ise kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin

Tekman, Çat, Karayazı, Horasan ve Hınıs'ta, bugünkü olumsuz hava koşullarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacağı aktarıldı.