Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara

Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

Erzurum'un çeşitli ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi. İlçe kaymakamlıkları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, soğuk hava ve buzlanma etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Hangi İlçelerde Eğitim Ara Verildi?

27 Kasım tarihinde, Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde, ayrıca Horasan, Çat ve Aşkale'de taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullardaki eğitime ara verildiği ifade edildi.

Kamu Personeline İdari İzin

Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.