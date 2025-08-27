Erzurum'da Otel Sahibine Bıçaklı Saldırı: 85 Yaşındaki Lütfi B. Ağır Yaralandı

Erzurum'da Otel Sahibine Bıçaklı Saldırı

Erzurum'da, kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve otel sahibi ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Veyisefendi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 85 yaşındaki Lütfi B. ile ismi henüz öğrenilemeyen kiracısı arasında başlayan anlaşmazlık, kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Lütfi B., vücudunun bazı yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Lütfi B.'yi bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.