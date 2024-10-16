Erzurum'da Otizmli Çocuğun Park Hayali Gerçekleşti

Aziziye ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mahir'in çocuk parkı hayali, Aziziye Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Mahir, özel durumundan ötürü evinden çıkamamakta ve köydeki parka gidememekteydi.

Mahir'in İsteği ve Başkanın Cevabı

Mahir'in annesi Hatice Sakin, daha önce Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ile iletişime geçti ve oğlunun parka gitmek istediğini anlattı. Bunun üzerine Akpunar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine Mahir’in evinin bahçesine oyun alanı kurulması için talimat verdi.

Akpunar, sosyal medya hesabından "Sana söz balam, istediğin parkı hemen yarın evinin bahçesine kuruyoruz. Yeter ki sen iste… Yeter ki sen gül" mesajını paylaşarak, Mahir’in mutluluğuna katkıda bulunacağını belirtti.

Mahir Parkı Ziyareti

Parkın kurulmasının ardından Akpunar, Mahir ve ailesini ziyaret ederek hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. "Mahir’in en büyük isteği çocuk parkıydı. Normalde köylerimizde oyun gruplarımız var ama Mahir evinden ayrılamıyordu. Biz de parkı Mahir’e götürmeyi düşündük. Bu parka "Mahir Parkı" adını verdik, onun gülmesi bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Mahir’in annesi Hatice Sakin, oğlunun isteğini yerine getiren Akpunar’a teşekkür ederek, bu güzel jestin Mahir için önemli olduğunu ifade etti.

Erzurum'da hastalığı nedeniyle köydeki çocuk parkına gidemeyen 9 yaşındaki otizmli çocuğun park hayali, Aziziye Belediyesince gerçeğe dönüştürüldü. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (solda), evinin bahçesine oyun parkı kurularak hayalleri gerçeğe dönüşen Mahir'i ve aileyi ziyaret etti.

Erzurum'da hastalığı nedeniyle köydeki çocuk parkına gidemeyen 9 yaşındaki otizmli çocuğun park hayali, Aziziye Belediyesince gerçeğe dönüştürüldü. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (solda), evinin bahçesine oyun parkı kurularak hayalleri gerçeğe dönüşen Mahir'i ve aileyi ziyaret etti.