Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Palandöken Dağı mevkiinde kaza

Erzurum'da Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Hızlı müdahale

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki iki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.