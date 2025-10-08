Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Palandöken Dağı mevkiinde 01 EOS 43 plakalı otomobil yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı; 2 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:10
Palandöken Dağı mevkiinde kaza

Erzurum'da Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Hızlı müdahale

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki iki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

