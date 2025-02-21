Erzurum'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, Durum Ciddi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Ay'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:30
Erzurum'da Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, Durum Ciddi

Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'da, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay, Erzurum-Aşkale kara yolu üzerindeki 21. kilometrede gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazada, Taha Dalmış tarafından kullanılan resmi plakalı 25 LH 777 numaralı otomobil, Tolga Coşkun yönetimindeki 25 AAK 092 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kaza sonucunda, panelvan sürücüsü ile otomobildeki Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Ay ve Ahmet Sağlam yaralandı.

Sağlık Durumu ve İlk Müdahale

Kaza ihbarının ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırıldı. Murat Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hava Koşulları ve Belediye Başkanı'nın Mesajı

Kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili olduğu öğrenilirken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, social medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Murat Ay kardeşim ve kıymetli basın ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. yaşanan elim kazanın üzüntüsünü derinden paylaşıyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Sekmen, Ay için acil şifa diledi ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Erzurum'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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