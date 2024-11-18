Erzurum'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Erzurum'da Pompalı Tüfekli Olay

Erzurum'da bir binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı. Olay, Kazım Karabekir Mahallesi İhmal Cami Sokak'taki bir apartmanda, dün gece gerçekleşti.

Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Gece saatlerinde meydana gelen bu olay, çevredekilerin ihbarı üzerine polisin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle sonuçlandı. Şüphelilerin, olay sonrası bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmaları üzerine, güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Polis, M.R.A. (21), M.E.K. (21) ve A.T. (22) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan kontrollerin ardından, şüpheliler sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılığa çıkarılan M.E.K. ve A.T. serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.R.A. tutuklandı. M.R.A'nın, 18 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.