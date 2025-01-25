Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Erzurum'daki Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 63. haftalarında sessiz yürüyüş düzenledi. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde buluşan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar ilerleyen grup, protestolarını duyurmak için sessiz kaldı.

Aile Hekimi Bünyamin Yeşilyurt'tan Açıklama

Yürüyüşün ardından grup adına bir açıklama yapan Aile Hekimi Bünyamin Yeşilyurt, Gazze halkının fedakarlıklarına dikkat çekti. Yeşilyurt, "Gazze halkı canlarıyla, kanlarıyla ve imanlarıyla mücadele ediyor. İsrail'in saldırıları sonucu binlerce masum hayatını kaybetti," diyerek durumu eleştirdi.

Yeşilyurt ayrıca, "Gazze'de ateşkes ilan edildi, Gazze kazandı. Allah'a sığınanlar umutlarını kaybetmedi. Çocuklar 'elhamdülillah' diyor, anneler evlatlarını feda ediyor," şeklinde konuştu.

Zafer Nidaları ve Yardım Kamyonları

Ateşkesin ardından Gazze'ye çok sayıda yardım kamyonunun girdiğini belirten Yeşilyurt, "Gazze'de artık bomba sesleri değil, zafer nidaları yankılanıyor. Siyonizm tarihin en büyük yenilgisini yaşıyor. Rabb'im Gazze'nin ve Batı Şeria'nın kurtuluşunu, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünü göstermeyi nasip etsin," dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua ederek dağıldı.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 63. haftasında sürdürdü.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 63. haftasında sürdürdü.