Erzurum’da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Erzurum’da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sokaklarda

Erzurum'un kent merkezinde, Gazzelilere destek vermek amacıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

“Bu Olaylar Bizim İmtihanımız”

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, “73 haftadır meydanlardayız. Sahte gündemlerden kurtulup asıl konuyu hatırlatmak için toplandık” dedi. Oluşturulan gündemle Filistin konusunun saptırıldığını vurgulayan Sümbül, “Bizler görünürde Gazzelilerin ama aslında bizim imtihanımız olan bu olaylar silsilesinde yer almadıkça yaşananları unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zulme Karşı Sessiz Kalmıyoruz”

Sümbül, her hafta yapılan zulümleri hatırlamak için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu kadar gürültünün içerisinde sesimiz duyulur mu demiyoruz, 'belki bir duyan olur' diye konuşmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Rümeysa Öztürk isimli Türk kadının, Filistin'i desteklediği için belli bir süre gözaltında tutulduğunu hatırlattı. Sümbül, bu durumun saygı gösterilmesi gereken bir duruş olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının sessiz yürüyüşü, basın açıklamasının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.

Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.