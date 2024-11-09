Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek: Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 52. haftada sessiz yürüyüş düzenledi. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile birlikte döviz ve pankartlar taşıyarak Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüdü.

Katılımcılar, medrese önündeki kutular üzerine markaları yazılan İsrail’e ait ürünlerin boykot edilmesi için çağrıda bulunarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Boykot Çağrısı ve Hekimlerin Mesajı

Grup adına bir açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, Türkiye’nin birçok ilinde 52 haftadır her cumartesi soykırıma karşı durmak için alanlarda toplandıklarını belirtti. Çiftçi, “Filistin’in bizim de meselemiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz,” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Bir bahane bulup konuyu bu zulme getirmeliyiz ve hatırlatmalıyız. Her alanda boykot yaparken ilaç ve sigara boykotunu da unutmamalıyız. Hekimler olarak bizler Siyonist ilaçlarını reçete etmemeliyiz, eğer yazıldıysa, hastalar olarak sizler de eczacılardan talep ederek yerli muadilleriyle değiştirebilirsiniz.”

Çiftçi, ayrıca kanıksanmaması, normalleştirilmemesi ve sindirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “sabırla ve azimle, zulme karşı ‘dur’ diye haykıranlardan olacağız,” dedi.

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yaptıkları yürüyüşlerini 52. haftada da sürdürdü.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yaptıkları yürüyüşlerini 52. haftada da sürdürdü.