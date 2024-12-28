Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze’ye Destek Yürüyüşü!

Kar Yağışına Rağmen Gazze İçin Yürüdüler

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, kar yağışına rağmen İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 59'uncu haftada sürdürdü. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Sağlık Çalışanları Zulme Karşı Durduklarını Belirtti

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde asistan doktor olan Kübra Göğebakan, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve vicdanı hür vatandaşlarla sessiz yürüyüşlerinin devam ettiğini belirtti. Göğebakan, "Zulme karşı durmak için buradayız" dedi.

Global İnsani Krizlere Dikkat Çekildi

Dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara zulmedildiğini vurgulayan Göğebakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Filistin, Lübnan ve Yemen bombalar altında inlerken, Suriye baştan başa yeniden inşa edilirken, Doğu Türkistan'da yapılan işkenceden daha yeni yeni haberimiz oluyor. Her duyduğumuz bizi kahrediyor. India’da Müslümanlara baskılar artarken, Arakan'daki Budistlerin Müslüman çocukları katlettiği haberleri aklımızda. İslamofobi belası batıda kol geziyor, Türkiye’deki ahlaki çöküş nesillerimizi tehdit ediyor. Boş durmak kesinlikle haram!"

Gelecek İçin Umut ve Dayanışma Çağrısı

Göğebakan, dualar edeceğini, boykot yapacaklarını ve bilgiyi yayacaklarını ifade ederek, "Unuttular mı; hatırlayacağız, gelişeceğiz, millileştireceğiz. Düşen mi var; kaldıracağız ama asla durmayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Zulme karşı durmak zorundayız, sabır ve azimle buna devam edeceğiz!" dedi.

Yürüyüş, yapılan açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, kar yağışına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 59'uncu haftada da sürdürdü.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, kar yağışına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 59'uncu haftada da sürdürdü.