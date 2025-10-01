Erzurum'da Sağlıkçılar Anne Sütü ve Emzirmenin Önemini Vurguladı

Erzurum'da Sağlıkçılar Anne Sütü ve Emzirmenin Önemini Anlattı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ebe, hemşire ve doktorlar, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları

Hastanenin poliklinik alanında kadın doğum ve çocuk kliniğince düzenlenen etkinlikte, doktorların da aralarında bulunduğu ebe ve hemşireler aileleri bilgilendirirken, hastaneyle gelen çocuklara balon hediye edildi. Hastane girişinde kurulan stantta gebeler ve annelere broşür dağıtılarak anne sütü ve emzirmenin önemi anlatıldı.

Uzman görüşü: Anne sütü "mucizevi madde"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İngeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anne sütü mucizevi madde" olduğunu söyledi. İngeç, doğumdan sonra bebeği bekleyen en önemli şeyin anne sütü olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Anne sütü bebeğin istediği her şeyi en ideal oranlarda bulundurmaktadır. Besleyici maddesi, vitamini, bağışıklık olarak onu koruyucu maddeleri doğuştan itibaren bebeğe hali hazırda sunmaktadır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin zekalı ve sağlıklı olma ihtimalleri daha yüksektir."

İngeç, emzirmeyle anne ile bebek arasında duygusal birliktelik oluştuğunu belirterek, bebeklere mutlaka ilk 6 ay anne sütünün verilmesini önerdi.

Anne sağlığına faydaları

İngeç, emzirmenin anne için de faydaları olduğunu vurguladı: "Emzirmenin anneyi bazı kanserlerden koruma etkisi de vardır". Ayrıca uygun şekilde gece emzirildiğinde ve ek gıda başlanmadığında emzirmenin 6 aya kadar koruyuculuğa sahip olduğunu kaydetti.

İngeç, "Bebeğin meme başını emmesiyle anneden salgılanan oksitosin hormonu rahimde kasılmalara neden olarak kanama miktarını azaltmakta ve annenin doğum sonrası kan kaybını azaltmaktadır." ifadelerini kullandı ve mucizevi anne sütünü herkese iletmeliyiz diye ekledi.

Gebe Okulu ve video klip

Hafta kapsamında Hastanenin Gebe Okulu Sorumlu ebesi Esin Gökçen tarafından, hastane yöneticilerinin de aralarında bulunduğu doktor ve sağlıkçıların anne sütü ve emzirmenin önemini anlattığı bir video klip hazırlandı.

