Erzurum'da Sağlıkçılar Gazze İçin 100. Haftada Yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşün 100. haftasını da gerçekleştirdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı; ellerindeki döviz ve pankartlarla Gazze için kurulan kermese destek verdiler.

Prof. Dr. Naci Ceviz'in Açıklaması

Grup adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, 7 Ekim 2023'ün 'bir avuç yetimin iman dolu yürekleriyle 75 yıldır içinde bulundukları zulme en büyük tepkiyi verdikleri gün' olduğunu söyledi. Ceviz, o günün bir dönüm noktası, uyanışın başlangıcı ve 'bir dünyanın uyanışı' olduğunu ifade etti.

Ceviz, '100 haftadır meydanda olan bizleriz ama 78 yıldır namlunun ucunda olan Filistinliler' diyerek, geçtiğimiz günlerde Gazze'de çıkan ateşkes haberine değindi. '2 senedir perişan hallerine şahit olduğumuz çocukların zıplayıp hopladığını görünce biz de güldük, Elhamdülillah dedik. Şüphesiz Gazze'nin sahipleri kabul ettiyse bize söz düşmez' ifadelerini kullandı.

Güvenilmeyecek bir düşman gerçeğini unutmadan Gazze için yapılabilecek çalışmalara odaklanacaklarını belirten Ceviz, şu vurgularda bulundu:

Filistin için yapılacak desteklerin artırılması, zulmün unutturulmaması, boykotun bir yaşam biçimine dönüştürülmesi ve Gazze'nin yeniden inşası gerektiğini söyledi. 'Kapılar açılırsa gidip ellerinden tutmalıyız. Savaşta saflar sıkıdır. Barış zamanı gevşememek gerekir. Bireysel mücadelemizi ömür boyu sürdürmeli, geçen 2 yılı asla unutmamalıyız' diye konuştu.

Ceviz ayrıca Avrupalı gönüldaşlarla irtibatı güçlendirmenin önemine dikkat çekti ve 'Soykırımcı Netanyahu'nun ve arkasındaki siyonizmin bütün dünya halkları için nasıl bir tehlike olduğunu her daim gündemde tutmalıyız' uyarısında bulundu. 'Nehirden denize Filistin özgür olana kadar' söylemini normalleştirmeyeceklerini ve sindirilmeyeceklerini kaydetti.

Program, dua ile sona erdi.

