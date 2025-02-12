Erzurum'da Sahte Altın Bozduran Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da, kuyumcuda sahte altın bileklik bozdurarak dolandırıcılık girişiminde bulunan zanlı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilerek polis tarafından yakalandı.

Zanlı Muhammet Ç. (45), kent merkezindeki Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda Yasin Bilici (35) ait kuyumcu dükkanına giderek, değerinin 80 bin lira olduğunu belirttiği sahte altın bilekliğini bozdurarak yerine 3 tam altın almak istedi. Bilici, altınların toplam değerinin 66 bin 600 lira olduğunu hesapladı ve aradaki fark olan 13 bin 400 lirayı da satıcıya teslim etti.

Müşteri iş yerinden çıktıktan sonra, şüphelenen Bilici, bilekliğin gerçek olup olmadığını test etti ve sahte olduğunu anladı. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda zanlının Pasinler ilçesindeki bir termal otelde konakladığını tespit etti. Operasyon düzenlenen otelde, zanlı altınlarla birlikte yakalandı.

Olayın ardından yaklaşık 2 saat içinde yakalanan Muhammet Ç.'nin daha önce de Bayburt ve Gümüşhane'de benzer dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi. Erzurum'daki emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ardından şüpheliyi Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti ve burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılık olayının detayları, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin alışverişinin ardından Bilici ile tokalaşarak kuyumcudan ayrılması yer alıyor.

Kuyumcu Yasin Bilici ise olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sahte bilekliği o kadar orijinal yapmışlar ki gerçek altından bile daha gerçekçi. Yapan çok profesyonel.” dedi. Bilici, ayrıca, “Çocukluğumdan beri kuyumculukla uğraşıyorum. Ben bile inandıysam, esnafın yüzde 90'ı da inanır.” ifadelerini kullandı.

Bu olay, güvenilir gözükse de sahte ürünlerin tehlikesine karşı esnafların ve tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Erzurum'da kuyumcuya sahte altın bileklik bozduran ve konakladığı termal otelde yakalanan zanlı tutuklandı. Dolandırılan kuyumcu Yasin Bilici (fotoğrafta), AA muhabirine, açıklamada bulundu.