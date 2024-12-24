DOLAR
35,25 0%
EURO
36,72 -0,17%
ALTIN
2.963,97 -0,29%
BITCOIN
3.324.149,9 -0,91%

Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Erzurum'da 110 yıl önceki Sarıkamış Harekatı şehitleri dualarla anıldı. Tören, önemli birlik buluşma noktası Bardız'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:32
Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gerçekleşen anma programında, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı sırasında şehit düşen askerler anıldı. Özellikle Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki zorlu çatışmalarda yaşamlarını yitiren askerler için düzenlenen törende, katılımcılar anıta karanfil bıraktı.

Bardız Yayla Şehitliği'nde Anma Programı

22 Aralık 1914'te başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı adı verildi. Etkinlik, Bardız Yayla Şehitliği'ndeki anıtta dua edilmesiyle başladı. Ardından, Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam etti.

Türk Şehitlerine Rahmet Dilekleri

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Sarıkamış şehitlerinin zor kış şartlarına rağmen verdikleri mücadeleye değindi. Çiftçi, o dönemdeki kahramanlıklarını anlatarak, "Allahuekber Dağları'nı aşmak isteyen 3'üncü Ordu, modern orduların bile cesaret edemeyeceği şartlarda savaşmıştır." şeklinde konuştu.

Toplumsal Bilinç ve Gelecek Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, geçmişte yaşananların önemine dikkat çekerek, "Bu mübarek topraklarda birçok kişinin gözü var. Bizler de bu toprakları korumak adına fedakarlık yapmalıyız." dedi. Çiftçi ayrıca, gençlerin milli bilinçle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Programın Devamında Kültürel Etkinlikler

Törende, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu ve program, öğrencilerin oluşturduğu koronun müzik dinletisiyle sona erdi. Törene, birçok yerel yönetici ve askeri yetkililer katıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda...

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda...

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
5
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
7
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!