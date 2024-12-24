Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gerçekleşen anma programında, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı sırasında şehit düşen askerler anıldı. Özellikle Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki zorlu çatışmalarda yaşamlarını yitiren askerler için düzenlenen törende, katılımcılar anıta karanfil bıraktı.

Bardız Yayla Şehitliği'nde Anma Programı

22 Aralık 1914'te başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı adı verildi. Etkinlik, Bardız Yayla Şehitliği'ndeki anıtta dua edilmesiyle başladı. Ardından, Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam etti.

Türk Şehitlerine Rahmet Dilekleri

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Sarıkamış şehitlerinin zor kış şartlarına rağmen verdikleri mücadeleye değindi. Çiftçi, o dönemdeki kahramanlıklarını anlatarak, "Allahuekber Dağları'nı aşmak isteyen 3'üncü Ordu, modern orduların bile cesaret edemeyeceği şartlarda savaşmıştır." şeklinde konuştu.

Toplumsal Bilinç ve Gelecek Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, geçmişte yaşananların önemine dikkat çekerek, "Bu mübarek topraklarda birçok kişinin gözü var. Bizler de bu toprakları korumak adına fedakarlık yapmalıyız." dedi. Çiftçi ayrıca, gençlerin milli bilinçle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Programın Devamında Kültürel Etkinlikler

Törende, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu ve program, öğrencilerin oluşturduğu koronun müzik dinletisiyle sona erdi. Törene, birçok yerel yönetici ve askeri yetkililer katıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.