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Erzurum'da Saygı Yürüyüşü ve Güvenlik Önlemleri

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Tabyaları'na düzenlenecek saygı yürüyüşünü ve güvenlik çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:25
Erzurum'da Saygı Yürüyüşü ve Güvenlik Önlemleri

Mustafa Çiftçi'den Saygı Yürüyüşü Daveti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9 Kasım Cumartesi günü Aziziye Tabyaları'na gerçekleştirilecek saygı yürüyüşüne herkesi davet etti. Çiftçi, yürüyüşün, Osmanlı-Rus Savaşı’nın meydana geldiği bölgeye saygı amacı taşıdığını belirtti.

Planlama ve Katılım

Çiftçi, yürüyüşün "Erzurum tarihine yürüyor" mottosuyla yapılacağını ifade ederek, katılımcı sayısının artırılacağını açıkladı. "Bu sene tekrar eski dönemlerde yapıldığı gibi toplanma alanımızdan başlayıp birlikte Aziziye Tabyası’na yürüyeceğiz. Orada şehitlerimiz adına Kur'an-ı Kerim okunup, toplu dua edilecek." dedi.

Güvenlik Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile birlikte, kaçakçılık ve narkotik suçlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yılın ilk 10 ayında, 334 kaçakçılık olayı tespit edildiği, 586 kişinin yakalandığı bilgisi verildi. Ayrıca, 39,432 paket kaçak sigara ve 3,407,201 boş makaronun ele geçirildiği belirtildi.

Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele

Erzurum'da 889 narkotik olayı meydana geldiğini ve 1,327 kişinin yakalandığını vurgulayan Çiftçi, 961 siber suçun işlenmiş olduğunu da kaydetti. Bu suçların çoğunun bilişim yoluyla gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftçi, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sonuç ve Kararlılık

Çiftçi, şehrin güvenliği için suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmalarının artarak devam edeceği vurgusu yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (fotoğrafta), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Kaçakçılık ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (fotoğrafta), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Kaçakçılık ve Organize, Narkotik ile Siber Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda, vatandaşları 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na gerçekleştirilecek saygı yürüyüşüne davet etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (fotoğrafta), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Kaçakçılık ve...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (fotoğrafta), İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Kaçakçılık ve Organize, Narkotik ile Siber Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda, vatandaşları 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na gerçekleştirilecek saygı yürüyüşüne davet etti.

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