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Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı

Erzurum'da aracında sentetik uyuşturucu bulunduran İran uyruklu zanlı tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:02
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da, SUV tipi bir aracın deposunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Şüpheli Araç Durduruldu

Yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilen bir SUV aracı durdurularak incelemeye alındı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 54,450 litre likit sentetik uyuşturucu ile birlikte 1350 lira ve 100 dolar nakit para bulundu.

Zanlı Gözaltına Alındı

Emniyet ekipleri, aracın sürücüsü olan Irak uyruklu A.H (44) hakkında işlem başlatarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli etkin bir şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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