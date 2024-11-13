Erzurum'da Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzurum'da, bir öğrenci servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 D 9690 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen 28 NT 272 plakalı otomobil ile Oltu-Narman çevreyolu kavşağında çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrasında ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kontrollü geçişi sağlarken, sağlık ekipleri hızlıca yaralılara müdahale etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Olayda yaralanan H.T, B.M. ve E.K. isimli kişiler Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.M.'nin daha sonra Erzurum'daki başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, hafif yaralı diğer 3 kişi de olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

Yol Kontrolleri ve Açılma Süreci

Kaza sonrası kısa bir süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılması ile birlikte yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.