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Erzurum'da Servis Araçlarına Geniş Kapsamlı Denetim

Erzurum'da polis ekipleri, okul servis araçlarını denetleyerek öğrenci güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:21
Erzurum'da Servis Araçlarına Geniş Kapsamlı Denetim

Erzurum’da Servis Denetimi Başladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Erzurum'da polis ekipleri, öğrenci taşımacılığını yapan servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Noktaları Oluşturuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen güzergahlarda güvenlik önlemleri almak için denetim noktaları oluşturdu. Öğrencileri taşıyan servis araçları durdurularak, sürücülere ait ehliyet, ruhsat, güzergah izinleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) gibi belgeler incelendi.

İlk Üç Günde 286 Araç Denetlendi

Eğitim öğretim yılının ilk üç gününde, ekipler toplamda 286 servis aracını denetleyerek, sürücü ve öğrencilere emniyet kemeri kullanmanın önemini vurguladı.

Sürücülerden Açıklamalar

Sürücülerden Ümit Tutkal, yaklaşık 27 yıldır öğrenci taşımacılığı yaptığını ve tüm güvenlik önlemlerine dikkat ettiğini belirtti. Tutkal, "Gün içerisinde 3 kez aracım denetlendi. Ekipler belgelerimizi kontrol ediyor, can güvenliğimizi sağlamak için çalışıyorlar," dedi.

Diğer bir sürücü Selami Erdoğan ise okul çevresinde ve servis araçlarına yönelik denetimlerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilere zarar veren kişiler okul önlerinde bekliyor, bu denetimler hem bizler hem de çocuklar için faydalı," diye konuştu.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan...

Erzurum'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

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