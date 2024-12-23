Erzurum'da Servis Kazası Sonrası 6 Yaşındaki Çocuğun Tedavisi Devam Ediyor

Erzurum'da 24 Eylül'de yaşanan talihsiz bir olayda, 6 yaşındaki Emre Kara, evinin önünde servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından tedavi süreci başlayan küçük Emre'nin durumu, aileyi derin bir üzüntüye soktu.

Olayın Detayları

Olay, Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'nde yaşandı. Servis şoförü Bekir A. (62), farkında olmadan emniyet önlemi almadan hareket etti ve küçük Emre, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Aile, servis şoförünün olayı 'balkondan düştü' şeklinde aktararak durumu sakladığını belirtti.

Ağır Yaralanma ve Tedavi Süreci

Emre Kara, olaydan sonra yaklaşık 30 gün boyunca Ankara ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi edildi. Annesi Zeynep Kara, yaşadıklarını ve hastanede süren tedavi süreçlerini anlattı. Emre’nin tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Çocuğumun ağzına şırıngayla yemeğini yediriyordum. Bir ay boyunca sadece yemeğin suyunu içirebiliyordum. Şu an yürüyebiliyor ama başından geçenler onu çok etkiledi. Servis aracı sürücüsü rahatça geziyor. Çocuğuma olanlar için adaletin yerini bulmasını bekliyorum."

Yeni Başlangıçlar ve Eğitimin Devamı

Emre’nin okul hayatı da bu kaza sonrası sekteye uğradı. Annesi, "Çocuğum artık okul servisi istemiyor, beni götür- getir diyor" diyerek, eğitim sürecinin yeniden başlatılması için beklediklerini ifade etti. Fizik tedavi süreci nedeniyle eğitimini geciktirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yasal Süreç

Kaza sonrası, servis şoförü Bekir A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; ancak yeni deliller ile birlikte 27 Eylül'de yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın ardından 29 Kasım’da tahliye oldu. Kaza anı, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ailenin yaşadığı zorluklar, toplumda büyük bir duyarlılık oluştururken, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gereken önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.

Erzurum'da 3 ay önce okula başladıktan bir hafta sonra evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Emre Kara'nın tedavisine evinde devam ediliyor.

Erzurum'da 3 ay önce okula başladıktan bir hafta sonra evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Emre Kara'nın tedavisine evinde devam ediliyor.