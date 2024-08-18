Erzurum'da Sıcak Hava Uyarısı

Erzurum Valiliği'nden Sıcak Hava İle İlgili Önemli Uyarı

Erzurum'da hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için kritik bir uyarı yapıldı.

Açıklama ve Öneriler

19 Ağustos Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor. Bu bağlamda Erzurum Valiliği, özellikle hassas gruptaki bireylerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Valilik, bu saatlerde açık alanlarda kalmamaları ve dikkatli olmaları konusunda aileleri bilgilendirdi. Sıcak hava şartlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları bekleniyor.