Erzurum'da Sigara Denetimi: Kapalı Mekanlarda Denetimler Sürüyor

Erzurum'da sağlık ekipleri kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı; vatandaşlar Alo 184 ve Yeşil Dedektör ile ihbar etmeye çağrıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:15
Erzurum'da Kapalı Mekanlarda Sigara Denetimi

Sağlık ekipleri kafe ve restoranlarda denetimlerini yoğunlaştırdı

Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kafe, restoran ve diğer kapalı alanlarda tütünle mücadele kapsamında sigara denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler ziyaret ettikleri işletmelerde kapalı alanlarda sigara içilmemesi yönünde uyarılarda bulunurken, işletme sahipleriyle işbirliği yapıyorlar.

Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun vizyonu ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in talimatları doğrultusunda kapalı alanlarda sigara içilmesini engelleyerek vatandaşların dumana maruz kalmalarını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Karaşahin, ekiplerin işletmelere denetimler gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sigara bağımlılığı olan vatandaşlarımıza hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan polikliniklerde, yerinde sigara bırakma polikliniği olarak kamu kurum ve kuruluşlarında, mobil sigara bırakma polikliniği olarak da sahada hizmet vermekteyiz. Mücadelemizin en önemli bileşenlerinden biri de kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi. Bunun için de işletmelerimizle işbirliğimizi geliştirerek kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesine izin vermemelerini istiyoruz."

Karaşahin ayrıca vatandaşları dumansız hava hakkına sahip çıkmaya davet ederek, kapalı alanlarda ihlal gördüklerinde Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı (SABİM) veya "Yeşil Dedektör" uygulaması üzerinden ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Erzurum'da sağlık ekipleri, kafe ve restoran gibi kapalı alanlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

