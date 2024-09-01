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Erzurum'da Silahlı Kavga: İki Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada iki yeğenini öldüren H.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:13
Erzurum'da Silahlı Kavga: İki Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Silahlı Kavga: 2 Yeğenini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 28 Ağustos'ta meydana gelen silahlı kargaşa sonucunda iki yeğenini hayatını kaybettiren zanlı H.B., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kavganın Sebebi Arazi Anlaşmazlığı

Olay, Ketenci Mahallesi'nde yaşandı. H.B., yeğenleri Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) ile bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araya geldiğinde çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüşmüştü. İddialara göre, H.B., yeğenlerini silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Jandarma Ekipleri Zanlıyı Yakaladı

Olayın ardından H.B.'nin izini süren güvenlik güçleri, zanlının Parmaksız Mahallesi'nde bir dere yatağında saklandığını tespit etti ve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Gelişmeleri

Bu üzücü olay, aile içindeki anlaşmazlıkların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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