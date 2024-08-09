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Erzurum'da Silahlı Saldırı: Olay Anı Kamerada

Erzurum'da bir oto tamiri iş yerine düzenlenen silahlı saldırı cep telefonu ile kaydedildi. Olayın detayları ve soruşturma süreci hızla ilerliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:20
Erzurum'da Silahlı Saldırı: Olay Anı Kamerada

Erzurum'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir oto tamir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının yürütüldüğü iş yerinin sahibi M.G, akrabası Z.G'nin iş yerine tabanca ile ateş açtıktan sonra olay yerinden bir araç ile kaçtı.

Olay Anı Kamerada

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan araştırmalarda 25 adet boş mermi kovanı bulundu. Saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürmekte.

Akrabalık ve Husumet

Saldırının, taraflar arasında süregelen bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olay esnasında şüphelinin gerçekleştirdiği saldırı anı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay...

Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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