Erzurum'da Sokakta Bulunan Atın Gerçek Durumu Ortaya Çıktı

Erzurum'da Atın Gerçek Durumu Aydınlandı

Erzurum'un sokaklarında soğuktan donmuş görüntüsüyle sosyal medyada paylaşılan atın, aslında ayağındaki kırık nedeniyle yürüyemediği anlaşıldı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atın tedavi edilmesini sağladı.

Olayın Gelişimi

İki gün önce, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bir günde sokak ortasında sabit kalan atla ilgili birçok ihbar aldı. Ekipler, Şükrüpaşa Mahallesi'ne giderek atın durumunu kontrol etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, "Atın sol arka ayağında kırık var. Bu nedenle hareket edemiyordu. Gece saatlerinde ekiplerimizce alınıp Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'na götürüldü. Şu an tedavi altında", ifadelerini kullandı.

Veteriner Bakım ve Tedavi Süreci

Kılıç, atın tedavi sürecinin dikkatle sürdüğünü belirtti. "Veteriner arkadaşlarımız atı tedavi altına aldılar. Üniversitemizde bir hayvan hastanemiz var, buraya da götürülebilir. Günlük kontroller yapılıyor ve röntgen çekimi yapılacak" dedi.

Böylece, vatandaşı kaygılandıran atın durumu ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmış oldu. Yetkililer, bu tür olaylara müdahil olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Sonuç olarak, hayvanların tedavisi ve bakımı konusunda duyarlı davranmak oldukça önemlidir. Erzurum'daki bu olay, hayvan refahını ön planda tutan bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da sokak ortasında durduğu için sosyal medyada görüntüleri "soğuktan dondu" şeklinde paylaşılan atın ayağında kırık olduğu için yürüyemediği belirlendi. At, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Erzurum'da sokak ortasında durduğu için sosyal medyada görüntüleri "soğuktan dondu" şeklinde paylaşılan atın ayağında kırık olduğu için yürüyemediği belirlendi. At, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.