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Erzurum'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da 2014 Kobani olayları gerekçesiyle sosyal medyada terör propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:59
Erzurum'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltında

Erzurum'da, 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen olayların yıl dönümünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalamaların, aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Jandarma Operasyonu ile Gözaltı Süreci Başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme önlemleri çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandası yapanlara yönelik bir operasyon düzenledi.

10 Zanlı Yakalandı, İki Kişi Firarda

Yapılan teknik takipler sonucunda Karayazı'da 7, Tekman'da 3, Hınıs ve Köprüköy'de ise 1'er şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Jandarmada yapılan işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğerleri savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Bu tür operasyonların, terör örgütlerinin internet üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Erzurum'da Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü...

Erzurum'da Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü etkinliklerine katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

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