Erzurum'da 'Suriye'nin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü' Paneli Düzenlendi

Erzurum'da, Palandöken Belediyesi tarafından Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Suriye'nin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü' paneli, önemli tartışmalara sahne oldu. Panelin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ersin Çelik üstlendi.

Panelde Türkiye'nin Suriye Politikası Vurgulandı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle yürütülen Suriye politikalarının önemine dikkat çekti. Sunar, “61 yıldır süren Baas zulmü, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset dolu adımlarıyla sona ermiştir. Bugün burada, yalnızca bir politika sürecini değil, aynı zamanda mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen Türkiye'nin liderlik hikayesini hep birlikte hatırlıyoruz.” dedi.

Mücahitlerin Başarısı ve Türkiye'nin Rolü

Gazeteci-yazar Aydın Ünal, Türkiye'nin Suriye'deki zafere ulaşmada kritik bir rol oynadığını belirterek, “8 Aralık'ta mücahitler, Şam'ı özgürleştirerek yeni bir dönemi başlattılar. Bu kuşkusuz oradaki mücahitlerin başarısıydı, ancak bunların arkasında Suriye'deki 13 yıllık sabrımız ve tüm imkanlarımızla o mücahitleri destekleyen Türkiye'nin başarısı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

13 Yıllık Mücadelenin Sonucu

İsmail Kılıçarslan, Suriye'deki başarıların uzun sınırlı bir çalışma ile elde edildiğini vurgulayarak, “Suriye'de 13 yıl boyunca süren mücadelenin ardından, 12 günde elde edilen zafer bizim için bir dönüm noktası oldu.” şeklinde konuştu.

Esed Rejiminin Diktatörlüğü

Panelde konuşan Samet Doğan, Esed rejiminin özünü ve Suriye'deki olup bitenleri aktararak, bu dönemde yaşadığı olayları dinleyicilerle paylaştı.

Pandemi sonrası katılımcıların sorularıyla devam eden panel, Türkiye'nin Suriye politikası üzerine kapsamlı bir değerlendirme ile sona erdi.

Erzurum'da "Suriye'nin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü" paneli gerçekleştirildi. Palandöken Belediyesince Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ersin Çelik'in yaptığı panelde Suriye'de yaşananlar konuşuldu.

Erzurum'da "Suriye'nin Özgürlüğü ve Türkiye'nin Rolü" paneli gerçekleştirildi. Palandöken Belediyesince Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ersin Çelik'in yaptığı panelde Suriye'de yaşananlar konuşuldu.