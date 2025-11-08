Erzurum'da Sürücü Kursu Sınavına Düzenekle Giren 5 Kişi Yakalandı

Erzurum'da Sürücü Kursu Sınavına Düzenekle Girme Operasyonu

Emniyetin açıklaması ve operasyonun kapsamı

Erzurum'da taşıtlar sürücü kursu sınavına kurdukları düzenekle girdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, il genelinde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçu kapsamında, Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavına düzenekle giren/girmeye çalışan şüpheli şahıslar ile bu şahıslara yardım eden diğer şüpheli şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen materyaller

Üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren L.B. ve E.Ç. isimli 2 şahıs ile bu şahıslara sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen ve düzenekleri temin eden S.B., H.B., A.L. ve E.Ç. isimli (4) şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yapılan üst, araç ve ikamet araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konuldu.

Adli süreç

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli şahıstan, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

