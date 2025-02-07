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Erzurum'da Sürücülere Trafikte Yarışmaktan 41 Bin Lira Ceza

Erzurum'da trafikte yarışan iki sürücüye toplam 41 bin 326 lira ceza kesildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:44
Erzurum'da Sürücülere Trafikte Yarışmaktan 41 Bin Lira Ceza

Erzurum'da İki Sürücüye Ağır Ceza

Erzurum'da iki sürücü, trafikteki tehlikeli yarışlarından dolayı toplam 41.326 lira para cezasıyla karşılaştı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları yarış görüntülerinin dikkat çektiği belirtildi.

Trafik Ekipleri Harekete Geçti

Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, hızla harekete geçerek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, yarış yapan araçların sürücülerinin A.D. ve ehliyetsiz olarak araç kullanan E.T. olduğu tespit edildi.

Cezalar Açıklandı

Yetkililer, A.D.'ye trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yükümlülüklere uymadığı, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç sürdüğü için ceza keserken; E.T.'ye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı para cezası uygulamıştır. Toplam ceza miktarı, büyük bir uyarı niteliği taşımakta.

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